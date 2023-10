Gazzetta - Il Napoli ha vinto più per le qualità individuali che per la manovra di squadra

Il Napoli ha vinto e pure convinto, ma può fare ancora meglio. E' questo quello che scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Il Napoli ha vinto e pure convinto, ma può fare ancora meglio. E' questo quello che scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non si può, però, pensare che i problemi siano improvvisamente svaniti. Il Verona, la cui ultima rete utile per il risultato risale al 26 agosto, ci ha messo sicuramente molto impegno ma si è consegnato regalando tre gol su tre: sul primo (dribbling e cross di Raspadori per la girata di Politano) nell’area di Montipò c’erano quattro gialloblù in modalità presepe e due azzurri; sul secondo (Politano per Kvaratskhelia, dribbling su Magnani e sinistro secco) c’è stato un rientro troppo lento su una ripartenza; sul terzo è stata spalancata l’intera metà campo al georgiano servito ancora da Politano.Tutto troppo facile.

In avvio il Napoli ha sofferto la pressione uomo su uomo degli avversari e la circolazione non era molto fluida. Dopo il vantaggio le cose sono migliorate e la partita è stata controllata agevolmente. È giusto che Garcia sia soddisfatto ma ieri il Napoli ha vinto più per le qualità individuali che per la manovra complessiva.