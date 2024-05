Gazzetta in taglio alto: "Napoli fischiato, l'Europa è a rischio"

"Mamma che gol. Milan, Sesko si avvicina", questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

"Mamma che gol. Milan, Sesko si avvicina", questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il quotidiano rosa dedica ampio spazio alla vittoria del Milan sul Cagliari, un 5-1 che sicuramente darà fiducia ai rossoneri in queste ultime giornate di campionato: "Travolto il Cagliari, i rossoneri tornano al succeso dopo sei gare. E Sesko si avvicina". L'obiettivo della società è quello di chiudere per un attaccante, nei prossimi giorni ci potrebbe essere il forcing definitivo per lo sloveno del Lipsia.

Inter, ecco i soldi

Novità anche in casa Inter, dopo la vittoria col Frosinone la società è pronta per poter siglare un nuovo accordo con Pimco. Il fondo californiano permetterà ai nerazzurri un rifinanziamento di 430 milioni di euro che cancellerà definitivamente il debito con Oaktree, nei prossimi giorni arriverà molto probabilmente la firma.

Bologna ci sei

Occhi puntati anche sull'impresa clamorosa da parte del Bologna di Thiago Motta, i rossoblù stanno per coronare un sogno impensabile a inizio campionato: "È Champions se la Roma non vince. Anche la Juve vede il traguardo". E sul Napoli: "Napoli fischiato, l'Europa è a rischio". Lo spareggio decisivo sarà quello tra Atalanta e Roma al Gewiss Stadium dove i giallorossi cercheranno di stravolgere tutto. La Dea, invece, vuole vincere per arrivare nel migliore dei modi alla finale dell'Olimpico.