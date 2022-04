Gazzetta - Insigne pensa già al futuro, al Napoli manca un napoletano come Nino D'Angelo

Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in riferimento alla mancanza di una leadership in casa Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Napoli manca un napoletano come Nino D'Angelo. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in riferimento alla mancanza di una leadership in casa Napoli: "Il problema, ripetiamo, è soprattutto quello della personalità e delle tenuta nervosa nei momenti chiave, perché il Napoli ha tanti leader tecnici, ma pochi leader etici, che trascinano nella tempesta.

Insigne, il capitano, sembra già in un altro futuro. Lunedì a Milano, Nino D’Angelo ha riempito il teatro degli Arcimboldi e lo ha stregato con due ore di poesia e carisma. A Spalletti manca un napoletano del genere in spogliatoio.