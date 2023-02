Gazzetta - Kim meno appariscente, ma forse più funzionale di Koulibaly

Paragone tra passato e presente per La Gazzetta dello Sport che esalta Kim nel raffronto con Koulibaly

Paragone tra passato e presente per La Gazzetta dello Sport che esalta Kim nel raffronto con Koulibaly: "Kim è meno appariscente del suo predecessore ma forse più funzionale ai movimenti della retroguardia di Spalletti oltre ad avere lo stesso senso del gol di KK (il bilancio parla di due reti per Kim in A, due in Premier per Koulibaly)".