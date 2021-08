Gazzetta - L'agente di Insigne in Abruzzo: mercoledì sarà a Rivisondoli, il motivo

Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, è in zona, in Abruzzo, ma per motivi diversi: pare che si sia incontrato con Sebastiani, il presidente del Pescara. La notizia, scrive La Gazzetta dello Sport, è che mercoledì arriverà nel ritiro del Napoli. Ufficialmente per discutere con Giuntoli di Contini e Ciciretti, suoi assistiti. Ma, sicuramente, affronterà anche l’argomento Insigne