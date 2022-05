Gazzetta - L'Inter su Bernardeschi, ma c'è la concorrenza del Napoli che si è già mosso

A scrivere del futuro dell'ex Juve (svincolato e in cerca di una nuova squadra) è La Gazzetta dello Sport

In casa Inter è nata la candidatura legata a Bernardeschi per rinforzare le corsie di centrocampo. A scrivere del futuro dell'ex Juve (svincolato e in cerca di una nuova squadra) è La Gazzetta dello Sport: "Non è una pista semplice, è bene dirlo. L’ex Juventus è svincolato, non c’è da trattare con altre società, in questo senso è facilmente avvicinabile. Pastorello ha sottoposto il suo nome ai dirigenti dell’Inter nei giorni scorsi, le valutazioni sono in corso. Serve però un investimento comunque importante dal punto di vista economico: all’ex Juventus andrebbe garantito uno stipendio di almeno 3 milioni di euro netti a stagione.

E va registrata la concorrenza del Napoli, che su Bernardeschi ha già mosso qualche passo. Di qua l’esperienza, di là le altre candidature. Marotta e Ausilio seguono Parisi dell’Empoli, il preferito per potenzialità mostrate e caratteristiche tecniche. Più defilato Cambiaso del Genoa, seguito già da gennaio. Nella lista nerazzurra ci sarebbe anche Udogie dell’Udinese, che piace molto per la crescita dimostrata in questa stagione ma ha comunque una valutazione troppo alta: da escludere che l’Inter faccia un investimento importante, nel ruolo.