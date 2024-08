Prima pagina Gazzetta: "Lukaku in soccorso di Conte"



"Il colpo di Motta". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, concentrandosi sul 3-0 rifilato dalla Juventus al Como nel posticipo del lunedì sera che ha chiuso il primo turno di campionato. Una vittoria significativa per la formazione di Thiago Motta, che ha raccolto i primi tre punti della stagione davanti al proprio pubblico passando con le reti di Mbangula, Weah e Cambiaso.

ATALANTA - "Dea più forte di tutto". Spazio dedicato anche all'Atalanta, che ha battuto con un netto 0-4 il Lecce balzando in testa alla classifica. Un risultato che ha cancellato anche i malumori per le situazioni legate a Koopmeiners e Lookman, segnato dalla doppietta dei nuovi arrivati Retegui e Brescianini.

Napoli - "Lukaku in soccorso di Conte" si scrive sull'attaccante, aggiungendo: "Disperato assalto del Napoli per averlo il prima possibile"