Gazzetta - Meret e Olivera potrebbero essere a disposizione per la Supercoppa

© foto di www.imagephotoagency.it

Finalmente il sorriso, dopo settimane di tensione e musi lunghi. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si prova a fare il punto sulle condizioni di Meret, Olivera e Cajuste: "Così, il Napoli ieri mattina è partito alla volta di Riad in vista della Supercoppa, per la prima volta nella nuova versione Final Four: gli azzurri sono stati i primi ad arrivare in Arabia Saudita, dove da oggi cominceranno ad allenarsi e ad abituarsi al clima locale. Accoglienza calorosa per la delegazione azzurra, con tanto di omaggio floreale.

Mazzarri fa la conta dei presenti e nell’elenco dei convocati ricompaiono anche Alex Meret e Matias Olivera: forse per continuare il lavoro di recupero, magari anche per mettersi a disposizione, qualora ce ne fosse bisogno. Vanno sicuramente valutate le condizioni di Cajuste, uscito anzitempo per un affaticamento muscolare contro la Salernitana, mentre appare pienamente recuperato Zielinski".