Gazzetta - Napoli si chiuderà nel proprio fortino contro l'Inter: Mazzarri con la difesa a 5

Un Napoli arroccato e pronto ad affidarsi alle ripartenze. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della sfida in finale di Supercoppa: "Naturalmente, meno l’Inter riuscirà a essere arrembante e continua nella sua intensità, meno la palla girerà velocemente, più si semplificherà la partita difensiva del Napoli che immaginiamo chiuso nel nuovo fortino, costruito da Mazzarri con la difesa a 3, cioè a 5, e il cambio di modulo.

Senza la piena efficienza atletica, sarà anche più complicato sostenere il pressing e soffocare nella culla le ripartenze azzurre. Nelle semifinali, il Napoli è stato una pallottola compatta, raccolta in 28 metri, pronta a esplodere in ripartenza; l’Inter un elegante tappeto di gioco srotolato su 55 metri. Una squadra lunga, se non corre bene e non innesca bene le preventive, è a rischio di transizioni" si legge sulla rosea.