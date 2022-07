Gazzetta - Nome nuovo in difesa: si tratta con l'agente di Pablo Mari

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Pablo Mari è uno dei giocatori che il nuovo ds del Verona Marroccu vorrebbe regalare a Cioffi in vista della prossima stagione. Il suo agente però non tratta solo con i gialloblu ma anche con Fiorentina e Napoli dopo il ritorno all'Arsenal e la buona stagione passata in prestito all'Udinese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.