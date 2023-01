Gazzetta - Notte speciale per Dybala, tra il flirt estivo col Napoli e l'amore per Maradona

Paulo Dybala non vivrà una notte normale al Maradona in occasione del big match tra Napoli e Roma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

in cuor suo Mou sa di potersela giocare, seppur contro i più bravi di tutti.

E sa anche che se c’è una possibilità che la Roma si accenda e porti a casa il risultato è legata proprio al suo gioiello, uno capace finora di piazzare dieci gol e 5 assist in 17 partite con i giallorossi. E che la Joya stasera si voglia regalare una serata speciale Mourinho ne è totalmente convinto: perché il Napoli era una delle pretendenti estive ai suoi servigi e perché giocare al Maradona per un argentino ha senso speciale, visto l’amore che anche Paulo ha sempre manifestato in passato per Diego".