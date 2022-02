Gazzetta - Osimhen, rinviata a domani la consegna della maschera: tutte le novità

Victor Osimhen è pronto a ricevere la sua nuova maschera protettiva per il volto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "È stata rinviata a domani la consegna della nuova maschera, più piccola e leggera, per far da scudo protettivo al suo volto passato dall’operazione del 23 novembre per le fratture multiple subite contro l’Inter. Il nigeriano è stato il trascinatore del Napoli che si era piazzato saldamente in vetta alla classifica sino alla quindicesima giornata. Osimhen scalpita per tornare dal 1’. Gli manca il gol e la soddisfazione di spingere la sua squadra ai tre punti. Non segna dal 21 ottobre".