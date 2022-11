Gazzetta - Per convincere Spalletti a restare il Napoli tratta i rinnovi dei suoi top player

Il contratto di Luciano Spalletti scadrà a fine stagione, ma il Napoli ha una clausola per un altro anno. Tuttavia sarà importante anche la volontà

Il contratto di Luciano Spalletti scadrà a fine stagione, ma il Napoli ha una clausola per un altro anno. Tuttavia sarà importante anche la volontà dell'allenatore di Certaldo e il club azzurro vuole convincerlo a restare. Come? Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Il futuro è adesso. E il Napoli non vuol perdere il vantaggio acquisito. Non solo in classifica con gli otto punti sul Milan e le altre inseguitrici ancora più staccate. Un vantaggio che deriva anche dall’ottimo mercato estivo e dunque c’è l’esigenza di dare continuità a questa squadra, mirabilmente plasmata da Luciano Spalletti. E proprio per convincere l’allenatore a restare a lungo in azzurro, la società sta trattando con i giocatori più importanti i rinnovi, così da dare continuità al progetto, creando una base ampia di squadra che migliori nel tempo intesa e forza del gruppo".