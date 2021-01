Gazzetta - Petagna il risulutore: gol pesanti per il bomber

Sono pochi ma pesanti i gol realizzati da Andrea Petagna. Così scrive lìedizione odierna della Gazzetta dello Sport, che dedica ampio spazio al momento dell'attaccante che ha deciso il match di Coppa Italia con l'Empoli: "E hanno una particolarità: li ha realizzati da subentrato e hanno consentito al Napoli di battere il Benevento e la Sampdoria in campionato. L’unica rete non decisiva l’ha segnata a Crotone, dove ha giocato dal primo minuto. Quattro gol dopo 17 giornate non sono proprio il massimo per un centravanti. Ma Petagna lavora molto per la squadra, talvolta è stato costretto a sostenere da solo la fase offensiva e sul piano dell’impegno non ha mai deluso.

Lo tiene in considerazione, Rino Gattuso, soprattutto in questo momento in cui deve fare a meno di Osimhen e Mertens, i suoi due riferimenti offensivi titolari. Un handicap che l’allenatore sta provando ad annullare dando fiducia all’ex attaccante della Spal".