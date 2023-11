Gazzetta punge Kvara: "Non segna in Champions dall'ottobre 2022"

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che evidenzia la crescita dell'intesa con Raspadori in attacco.

Khvicha Kvaratskhelia a caccia di un gol in Champions League che manca dallo scorso ottobre, ad Amsterdam sul campo dell'Ajax. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che evidenzia la crescita dell'intesa con Raspadori in attacco.

"L’intesa tra i due sta crescendo: il georgiano non è ancora devastante come sa, la successione dribbling-tiro-gol meno automatica, ma i segnali sono incoraggianti. In Champions non segna dal gol all’Ajax nell’ottobre 2022, è l’ora. Union, fai la forza (del Napoli) anche stasera" scrive la rosea..