Gazzetta - Questo sarebbe il momento adatto per annunciare il rinnovo di Insigne

"Sarebbe forse il momento adatto per lavorare al rinnovo del contratto di Insigne". Lo scrive su La Gazzetta dello Sport il giornalista Alessandro Vocalelli: "Pensate che carica di adrenalina sarebbe per tutto l’ambiente l’annuncio del nuovo matrimonio del club con il capitano. Ci pensino il Napoli e Insigne, provando magari a fare ognuno un passo verso l’altro, perché tutti i momenti sono buoni, ma alcuni forse lo sono ancora di più. Una scossa elettrica per andare incontro a questo mini-ciclo che, come detto, si concluderà in casa contro il Leicester".