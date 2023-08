Gazzetta - Rinnovo Kvara già ipotecato: incontro con l'agente, ma prima Osimhen e Zielinski

A Napoli è arrivato l'agente Jugeli, che assiste Khvicha Kvaratskhelia, e presto discuterà del Napoli di un rinnovo già impostato.

A Napoli è arrivato l'agente Jugeli, che assiste Khvicha Kvaratskhelia, e presto discuterà del Napoli di un rinnovo già impostato. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "E' logico che, anche per una questione di scadenze, il presidente chiuda prima con Osimhen (e anche con Zielinski) per poi occuparsi di Kvara che ha messo già la firma fino al 2027. Il punto di incontro sul nuovo ingaggio non sarà semplicissimo, anche se il Napoli propone un raddoppio da 1,2 milioni a 2,5 netti all’anno. Ma ci sarà tempo per sedersi al tavolo e discutere.