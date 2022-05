Gazzetta - Salernitana sogna Cavani: il Decreto Crescita può favorire l'operazione

La Gazzetta dello Sport prova a rispondere alle voci di un interessamento per il Matador da parte del club guidato da Danilo Iervolino

La Salernitana sogna Cavani dopo il flirt con Ribery. È un matrimonio possibile? La Gazzetta dello Sport prova a rispondere alle voci di un interessamento per il Matador da parte del club guidato da Danilo Iervolino: "Stavolta su Edinson Cavani non possono nascere dubbi sulla sua efficienza fisica: il Matador corre ancora come un ragazzino. Anche il problema dello stipendio può essere ammorbidito grazie ai benefici del Decreto Crescita, sebbene l’uruguaiano si è ormai abituato a portare a casa almeno 10 milioni netti a stagione.

Più di una suggestione - "Convincerlo a vestire la maglia granata sarebbe in effetti molto costoso. Ma l’ex goleador del Napoli nell’entusiasta Salerno porterebbe un pieno di adrenalina davvero unico. Gli indizi di mercato, al momento, sono labili. Tuttavia quella di Cavani è più di una suggestione. A 35 anni Edinson non è stanco di far gol: bisogna e la sua garra è contagiosa".