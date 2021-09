Gazzetta - Serie A con tre sold-out vicini: chiesto al Governo l'apertura al 75%

In Italia c’è voglia di stadio. Voglia di tifare, di riprendere quella normalità che la pandemia ha tolto quasi due anni fa. Le vendite dei tagliandi per il "Maradona", Olimpico e "Meazza" sono andate a gonfie vele con il sold-out che nei tre impianti è vicinissimo. Per Napoli-Juve infatti sono stati staccati 27mila biglietti, per Roma-Sassuolo 29mila mentre a San Siro per Milan-Lazio saranno presenti poco più di 38mila persone. Numeri che potrebbero spingere il mondo del calcio a chiedere un aumento della capienza massima negli stadi, tenendo ovviamente il green pass come chiave principale per l’accesso.

Aumento della capienza - Come riporta infatti l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dalla giornata di lunedì alla Camera potrebbe aprirsi la discussione sull'apertura ulteriore degli stadi in zona bianca passando dal 50% attuale al 75% mentre nei palazzetti dal 25% al 50%. I partiti della maggioranza, dal PD alla Lega passando per i 5Stelle, hanno infatti proposto degli emendamenti che verranno discussi e che potrebbero portare Valentina Vezzali a chiedere un confronto con il CTS e il Ministro della Salute.