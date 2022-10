Gazzetta - Siparietto Spalletti-Kvara: Khvicha sembra aver imparato la lezione

Luciano Spalletti ed un rapporto molto intenso con Khvicha Kvaratskhelia. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Luciano Spalletti ed un rapporto molto intenso con Khvicha Kvaratskhelia. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Spalletti si incavolò e non poco contro i Rangers quando Kvara si divorò la rete dello 0-1 per eccesso di egoismo. La stampella non è volata, ma il georgiano ha imparato la lezione.

Non è un caso che Spalletti punzecchi sempre Kvara. Il tecnico vede in lui grandi margini di miglioramento per questo vuole che sbagli meno ed impari sempre di più".