Gazzetta - Stipendi, Uefa e plusvalenze bis: per la Juve in arrivo altri processi

C’è un altro campionato che aspetta la Juve nei prossimi mesi. E non si gioca su un campo di gioco. Non c’entrano Chiesa o Rabiot o Bonucci. Il problema sono i processi, o potenziali tali, che potrebbero aggiungersi alla sentenza shock di ieri, scrive La Gazzetta dello Sport.

Saranno soprattutto cinque gli appuntamenti da sottolineare in rosso: il ricorso al Collegio di garanzia, l’udienza del Gup a Torino per l’indagine «Prisma» che dovrà decidere sul rinvio a giudizio di alcuni dirigenti, il potenziale processo sulle plusvalenze opache con le cosiddette «consorelle»; la variabile Uefa. Ma in mezzo c’è il pericolo più grande: il cosiddetto fronte stipendi con quelle manovre che, lo scrivono pure i pm, hanno costituito almeno in parte una violazione delle norme federali.