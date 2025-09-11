Gazzetta su De Bruyne: "Attrae il pallone come una calamita, ma gli serve nuova chiave"

vedi letture

Kevin De Bruyne si è già preso il Napoli, realizzando la sua prima rete ufficiale in azzurro contro il Sassuolo. Oggi in edicola La Gazzetta dello Sport si esprime così sul centrocampista belga: "Kevin ha segnato al debutto contro il Sassuolo ma poi ha faticato contro il Cagliari: sta studiando il calcio italiano, definito «più lento e tattico».

Già, da queste parti trovare spazi non è mai semplice e il belga dovrà trovare in fretta una nuova chiave per sorprendere. Intanto ha dimostrato applicazione e attenzione, ma anche una capacità straordinaria di "attrarre" il pallone, come una calamita. Kevin non sta mai fermo, non si limita ad aspettare la palla ma va prendersela in ogni zona del campo"