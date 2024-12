Gazzetta sul rinnovo di Meret: "Mai arrivata l'intesa definitiva, ecco il motivo"

vedi letture

A fare il punto della situazione nel rapporto tra il portiere ed il Napoli è proprio la rosea.

Marotta studia il Zielinski bis: occhi su Meret a costo zero. Questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha lanciato questa notizia su Alex Meret, da tempo in trattativa con il Napoli per provare a prolungare un contratto in scadenza. A fare il punto della situazione nel rapporto tra il portiere ed il Napoli è proprio la rosea.

"Meret e il Napoli discutono da tempo il prolungamento del contratto da circa due milioni a stagione che scadrà il prossimo giugno, ma non hanno ancora trovato la quadra. Le parti in questi mesi si sono confrontate, il dialogo non è mai mancato e la sintesi è stata vicina, ma mai davvero definita: l’idea sarebbe di andare avanti insieme fino al 2027 ma club e giocatore non hanno raggiunto l’intesa sulle cifre".