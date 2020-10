Gazzetta sulla formazione: "Massimo un paio di cambi, in attacco ci sarà Osimhen"

L'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, si limiterà nel turnover. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che non ci sarà una rotazione completa, al massimo un paio di titolari resteranno a riposo, probabile l’inserimento di Meret per Ospina, di Lobotka per Bakayoko, mentre a sinistra potrebbe rientrare Mario Rui in luogo di Hysaj.