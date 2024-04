Gazzetta svela cosa ha detto ADL in Procura: "Trattativa sportiva curata solo da Giuntoli"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela dell'incontro tra Aurelio De Laurentiis e la Procura a Roma

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela dell'incontro tra Aurelio De Laurentiis e la Procura a Roma. In riferimento alle sue dichiarazioni c'è anche la figura dell'ex ds Giuntoli.

"A Cascini e ai sostituti Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, ieri il presidente ha raccontato nel dettaglio le dinamiche di quell’operazione, partendo da come si sia arrivati a certe valutazioni dei giovani. Ha poi sottolineato come la trattativa fosse puramente sportiva e quindi condotta praticamente per intero dall’allora d.s. Cristiano Giuntoli, che ovviamente non è tra gli indagati visto che non aveva potere di firma. Il presidente ha messo anche in evidenza come il club, tra i più solidi come posizione economica, non avesse alcun interesse a creare plusvalenze".