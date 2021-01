Gazzetta svela: "Juric piace tanto ad ADL, quotazioni 'napoletane' in salita"

"Quel contratto è diventato come la tela di Penelope - di giorno cucita, di notte disfatta - e non si capisce bene quale potrà essere l’Ulisse del Napoli". Si parla del contratto di Rino Gattuso sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, paragonato alla tela di Penelope in quanto annunciato da tempo ma mai completato e ufficializzato.

A tal proposito la rosea racconta del gradimento di Aurelio De Laurentiis per Ivan Juric, tecnico del Verona: "Facile far risplendere la stella di Mattia Zaccagni - migliore in assoluto davanti al club che lo vorrebbe ingaggiare - e del suo allenatore, quel Terribile Ivan che piace tanto ad Aurelio De Laurentiis e che vede salire le sue future quotazioni napoletane.