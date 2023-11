I giocatori già apprezzano Mazzarri: lo testimoniano tre gesti con l'Atalanta

Quello che Rudi Garcia non è riuscito a fare in cinque mesi sulla panchina del Napoli, l'ha fatto già Walter Mazzarri in una decina di giorni appena.

Walter Mazzarri con concetti chiari e il sorriso ha riportato il Napoli a credere nei propri mezzi e a emergere da un limbo pericoloso. I giocatori hanno apprezzato la sua voglia di mettersi in discussione e in poche ore è riuscito a toccare le corde giuste. Lo testimoniano le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo, uno dei primi che ha messo a disposizione del tecnico la conoscenza del gruppo, Elmas, autore del gol vittoria, e soprattutto l’abbraccio con bacio finale di Kvaratskhelia".