Il Domani: "Patto ADL-Micio: si indaga sul Napoli e gli ultras"

Il leader del gruppo Masseria è stato arrestato per i pestaggi contro i tifosi olandesi

Il leader del gruppo "Masseria" è stato arrestato per i pestaggi contro i tifosi olandesi. Come scrive Il Domani, il tifoso era presente all'incontro con De Laurentiis anche se il club ha smentito fosse coinvolto in una nota. Ora sono in corsa indagini e verifiche sui rapporti tra società e violenti in Italia.