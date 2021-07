Il Fatto sul caso Hysaj: "Silenzio Sarri rimbomba, rischia di frantumarsi l'immagine del Comandante"

“In tutto questo c’è però un silenzio che rimbomba sordamente: quello di Sarri, l’allenatore che B. non volle al Milan ché “comunista” e che a Napoli è diventato un santino tipo il Che, invocato come il Comandante all’assalto del Palazzo d’Inverno (lo scudetto, per capirci). Scrive così l'edizione odierna de 'Il Fatto' in merito alle polemiche nate in casa Lazio che hanno riguardato l'esterno albanese ex Napoli.

"Quando Sarri chiama qualcuno “democristiano” lo fa per insultarlo con ignominia massima, figuriamoci i fascisti. Sulla sua fede di sinistra il Comandante ha costruito un’immagine quasi leggendaria che adesso rischia di frantumarsi".