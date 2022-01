Il Giornale contro ADL: "Se ne infischia del Covid, a Torino commedia del finto contagio"

“De Laurentiis se ne infischia del Covid”. Duro commento, sulle pagine de Il Giornale, da parte di Tony Damascelli nei confronti della scelta del Napoli di mandare in campo Zielinski, Lobotka e Rrahmani contro la Juventus. I tre erano in quarantena, che il club azzurro ha ritenuto applicabile seguendo le orme del protocollo redatto nel 2020 dalla FIGC:

“A Torino è andata in scena la commedia del finto contagio: tre calciatori del Napoli, in isolamento fiduciario, sono stati schierati come provocazione da De Laurentiis, le regole sono fatte per essere violate, la logica e il rispetto della salute altrui è un optional fastidioso, soprattutto per chi non è abituato a osservarle, a Torino come a Napoli”.