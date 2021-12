Il Messaggero - Insigne, c'è anche la Roma! L'agente Pisacane l'ha offerto

La suggestione natalizia della Roma porta il nome di Lorenzo Insigne. Secondo quanto viene scritto su Il Messaggero il capitano del Napoli è stato nuovamente offerto alla Roma. Una mossa del procuratore che non è ancora riuscito a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto con De Laurentiis. Ecco perché è in contatto con diverse società italiane, a cominciare dall'Inter, e non scarta il Toronto. Ma tra queste c'è anche la Roma.