La Stampa: "Giusto ridurre a 18 la Serie A , ma playoff sono peggio del mondiale in Qatar"

“Bene la riduzione delle squadre. Il resto è un’americanata”. Dalle pagine de La Stampa, nel giorno che dovrebbe segnare il passaggio della Serie A a 18 squadre e forse anche ai playoff scudetto, Gigi Garanzini analizza queste riforme: “Della prima sinceramente non si vedeva l’ora - scrive sul quotidiano torinese - un mese in più di respiro per il calendario, il pubblico, i calciatori. La sensazione è del meglio tardi che mai. Non così per i playoff, il fascino del campionato è quello della grande corsa a tappe. E alla fine vince sempre o quasi sempre chi più l’ha meritato. Vivrei i playoff come un tradimento della storia. Peggio di un Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre”.