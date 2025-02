Libero - A Napoli ambiente non ha compreso quanto grande sia stato il lavoro di Conte

L’impressione è che a Napoli l’ambiente non abbia compreso quanto grande sia stato il lavoro di Conte. Così scrive il quotidiano Libero che esalta il tecnico azzurro: "L’undici titolare con Buongiorno e Olivera non ha nulla da invidiare a quello delle rivali, il problema è che Buongiorno e Olivera non ci sono da settimane.

La partita di sabato all’Olimpico contro la Lazio arriva in un momento complesso, dato che né Olivera né Spinazzola recupereranno, con Buongiorno sempre in dubbio. L’impressione è che a Napoli l’ambiente non abbia ben compreso quanto grande sia stato finora il lavoro di Conte, che ha rianimato una squadra da encefalogramma piatto e che ormai non ha più nulla in comune con quella fortissima che due anni fa ha vinto lo scudetto".