Libero esalta ADL: "Mercato del Napoli un capolavoro gestionale"

L'edizione odierna di Libero esalta le mosse del club azzurro

"Il mercato del Napoli è un capolavoro gestionale perché da ogni operazione dipendeva quella successiva". L'edizione odierna di Libero esalta le mosse del club azzurro: "In più, un presidente inviso come De Laurentiis avrebbe potuto agire perseguendo il consenso, non l’interesse del club in questo particolare momento storico. Invece è stato risoluto, anche grazie al lavoro del ds Giuntoli".

Il monte ingaggi passa da 94 milioni a 79 per un taglio del 16%, in linea con l’obiettivo fissato al 15%. A fronte di 55 milioni ne sono usciti 68,5, con un saldo negativo di soli 13,5 milioni, in attesa dell’uscita di Fabian Ruiz (20 milioni richiesti al Psg, altrimenti sarà fuori rosa)".