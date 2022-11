Libero - Il Napoli da Guinnes dei primati nasce a Dimaro: le tournée sono inutili

Se il Napoli va praticamente al doppio rispetto a tutte le altre in Serie A è merito della preparazione estiva, secondo il quotidiano Libero

TuttoNapoli.net

Se il Napoli va praticamente al doppio rispetto a tutte le altre in Serie A è merito della preparazione estiva, secondo il quotidiano Libero: "Roba da Guinness dei primati visto che in 14 partite la squadra di Spalletti è riuscita a conquistare una media di 2,5 punti a partita con 37 reti segnate e 12 subite. Una musica celestiale che il tecnico santifica così: «La sosta? Molti pensano e dicono tante cose. Io dico che ci può fare bene. Allenandoci al meglio». E ha ragione Big Luciano perché il segreto di tutto va scovato in estate, quando c’erano 40 gradi e tutte le big volavano per il mondo impegnate in lucrose, ben pagate ma inutili tournée estive.

Spalletti e la società hanno fatto un’altra scelta: tanti giorni nel fresco di Dimaro, allenamenti duri, niente distrazioni, niente viaggi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una squadra turbo, uomini che per tre mesi sono andati come missili, vittorie in serie anche quando mancava dapprima Osimhen e, ora, Kvaravaggio. È l’orchestra a funzionare, i solisti danno meravigliosi acuti in più. Non è poco, forse è tutto. Ci rivediamo a gennaio".