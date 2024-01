I numeri di un crollo choc: mai così pochi punti da una squadra campione. Ma non solo

Il Napoli campione d'Italia è attualmente nono in classifica, lontanissimo dalla vetta, abbastanza distante (cinque punti) anche dal quarto posto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli campione d'Italia è attualmente nono in classifica, lontanissimo dalla vetta, abbastanza distante (cinque punti) anche dal quarto posto. Nessuno avrebbe potuto pronosticarlo a inizio stagione. E infatti un avvio così è un avvio da record (chiaramente negativo) in Serie A. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

Chiudendo a quota 28 punti nel girone d’andata, il Napoli diventa la squadra campione uscente a fare in assoluto meno punti da quando la serie A è tornata a 20 squadre (2003-04). Rispetto alla passata stagione, inoltre, gli azzurri hanno 22 lunghezze in meno: nel 2022-23 a metà torneo Spalletti aveva girato a quota 50. Dal suo ritorno in serie A (2007/08), solo due volte in 16 stagioni precedenti del massimo torneo i partenopei ne avevano guadagnati meno dopo 18 gare (24 nel 2019/20 con la doppia guida Ancelotti e poi Gattuso) e 23 nel 2007/08 con Edy Reja in panchina.

[...] Il Napoli di Spalletti era al comando della classifica, mentre oggi gli azzurri hanno un distacco dalla vetta di 20 punti: un’enormità. Solo 28 le reti segnate dall’attacco azzurro, contro i 46 della scorsa stagione. Dieci i gol incassati in più 24 contro 14. Solo otto le partite vinte, contro le 16 della stagione dello scudetto. Sono già sette le partite perse in campionato, mentre alla fine del girone d’andata gli azzurri avevo subito una sola sconfitta. L’aspetto che inquieta mag giormente è che il Napoli da quattro partite di fila non trova la via della rete tra serie A e Coppa Italia".