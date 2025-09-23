I quotidiani bocciano Di Lorenzo: "Scorie Manchester in testa, che errore nel finale"
Non bene Giovanni Di Lorenzo contro il Pisa. Seconda gara in cui non convince dopo il rosso dell'Etihad dopo venti minuti. I quotidiani questa mattina si esprimono così sulla prova del capitano del Napoli.
Voto 5 per il Corriere dello Sport
"Macchia la sua partita regalando palla ad Angori nel finale. Aveva rischiato già nel primo con un intervento al limite nella propria area su Akinsanmiro".
Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"Le scorie di Manchester ancora nella testa. Clamoroso l'errore in disimpegno con cui regala il 2-3 al Pisa e il recupero thriller ai tifosi".
Voto 5,5 per Tuttonapoli
"Non è stata una buona settimana per il capitano. Dopo il rosso a Manchester, gioca una gara attenta ma rischia di rovinarla con la sbavatura in occasione del 3-2 del Pisa".
