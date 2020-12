I quotidiani bocciano Petagna: "Un centravanti qualsiasi, sovrastato da Bremer"

Gara da dimenticare per molti azzurri quella col Torino, tra questi Andrea Petagna, non pervenuto. Voti bassi sui quotidiani. La Gazzetta dello Sport valuta con un 5 la sua prestazione: "Bremer lo sovrasta e lui diventa un centravanti qualunque". Voto 4.5 per il Corriere dello Sport: "Stretto nella morsa dei centrali non gliene riesce una". Brutto voto, 5, anche per il Corriere della Sera.