I quotidiani scaricano Ronaldo: "Flop europeo e ora la Juve valuta la cessione"

"Ronaldo costosissimo flop europeo. La Juve valuta costi e benefici" scrive il Corriere della Sera. Dubbi sul futuro insieme tra Ronaldo e la Juventus. Le due parti in causa ragionano sul futuro: il club juventino pensa ai costi e benefici dell'operazione, con un contratto da 57,3 milioni di euro lordi per il prossimo anno. CR7 però vuole provare a vincere nuovamente la Champions e le offerte della MLS possono attendere. C'è un club disposto ad accollarsi lo stipendio da 31 milioni di euro netti a stagione e a pagare un indennizzo alla Juve (è a bilancio per una cifra tra i 25 e i 29 milioni)? Manchester United e PSG potrebbero essere gli unici club disposti a farlo. Le riflessioni su CR7, costosissimo flop europeo della Juve, non sono univoche.

Il Corriere dello Sport scrive che Cristiano Ronaldo è stato l'assente ingiustificato nella notte del secondo choc consecutivo in Europa in sette mese. La qualità della Juventus si è impoverita progressivamente negli ultimi anni - si legge - e il riflesso si è avuto in ambito internazionale, l'innesto di CR7 aveva il chiaro obiettivo di vincere la coppa che manca ormai da un quarto di secolo, ma non ha portato l'effetto sperato. Il portoghese pesa per circa 86 milioni all'anno sul bilancio tra stipendio (31 mln netti) e ammortamenti. Sarà ancora sostenibile? Il Porto può diventare il punto di non ritorno, PSG, Manchester United, USA, Dubai o Qatar oltre alla Juve: chi può permettersi Ronaldo?