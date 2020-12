Repubblica anticipa la squalifica di Insigne e rivela: "Il Napoli farà ricorso"

Ormai sembrano non esserci dubbi: Lorenzo Insigne rimedierà due giornate di squalifica per il rosso diretto rimediato a Milano contro l'Inter. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che il Napoli è già pronto col ricorso. In caso di due giornate di squalifica, infatti, la società azzurra proverà a vedere ridotta la sanzione, in modo tale da perdere Insigne solo per la partita contro la Lazio e riaverlo a disposizione per quella successiva.