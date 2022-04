Repubblica - Bari-De Laurentiis, rapporto sempre più forte: tifosi sognano cessione del Napoli

Così l’edizione odierna di Repubblica Bari che analizza la situazione societaria in casa Bari e il desiderio dei tifosi.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ora che il Bari è risorto dopo avere toccato il fondo della partecipazione alla serie D, adesso che sono tornati 26mila spettatori per una gara di serie C, Bari ha voglia di volare e vede nel suo giovane presidente l’uomo giusto per realizzare tutti i sogni. Questa stagione ha consolidato fortemente il rapporto tra il popolo biancorosso e De Laurentiis, che ha mostrato di avere forza e capacità per rialzarsi dopo la brutta stagione che si era lasciato alla spalle. Erano spuntati i primi striscioni dei contestatori, non erano mancate le prime critiche da parte degli addetti ai lavori”. Così l’edizione odierna di Repubblica Bari che analizza la situazione societaria in casa Bari e il desiderio dei tifosi.

“I tifosi del Bari sognano che l’eventuale scelta della famiglia De Laurentiis cada sulla squadra biancorossa, anche se è ragionevole pensare che a meno di un’offerta faraonica per il Napoli, sia difficile mollare uno dei club più importanti in Italia ed Europa. All’inizio di maggio si conosceranno gli esiti del ricorso presentato dai legali dei De Laurentiis sulla tempistica per il ripristino della normativa che impedisce a una società di avere il possesso di due club professionistici".