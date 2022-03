Repubblica Buu razzisti per Osimhen e KK, ma dagli altoparlanti solo surreale invito a indossare mascherine

A riportare un ulteriore testimonianza delle tensioni è il quotidiano Repubblica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata orribile per il clima respirato al Bentegodi durante Hellas-Napoli. A riportare un ulteriore testimonianza delle tensioni è il quotidiano Repubblica: "Sarà duro pure il resoconto degli ispettori federali presenti allo stadio, dove si sono sentiti in modo chiaro i cori di discriminazione, i buu verso Osimhen e Koulibaly e gli insulti razzisti a Insigne da una parte, così come dall'altra i ripetuti slogan minacciosi e il rumore sordo per le esplosioni dei petardi.

È questo il folle clima in cui è andata in scena la sfida tra Verona e Napoli, in cui va dato atto ai giocatori di non essersi fatti contagiare dal clima da corrida, mentre dagli altoparlanti partiva solo il surreale invito ai tifosi a indossare le mascherine".