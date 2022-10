Repubblica - Cascate di euro dalla Champions: poteva mai ADL perdonare Gattuso e Sarri?

Il Napoli si rituffa sulla Champions League, la competizione più ricca del mondo. Ed è proprio sull'aspetto economico che si sofferma La Repubblica

Il Napoli si rituffa sulla Champions League, la competizione più ricca del mondo. Ed è proprio sull'aspetto economico che si sofferma La Repubblica, ricordando anche quanto avvenuto in passato con i predecessori di Luciano Spalletti nella massima competizione europea:

"Gl affari del Napoli tirano comunque. Ci si mette la Champions con altre cascate di euro. È per i club europei la fiera dei sogni, come la Lotteria Italia per il popolo della tv. Distribuisce due miliardi fra le 32 società ammesse. È già ghiotto il gettone di benvenuto: chi entra riceve un acconto di 14,8 milioni e un saldo 930mila euro. Il Napoli si è già pagato Kvara. Le vittorie nel girone prevedono un bonifico di 2,8 milioni ciascuna, per il Napoli può scattare il terzo. La qualificazione agli ottavi promette 9, 6 milioni, ai quarti 10,6, alle semifinali 12,5, alla finale 15,5. La coppa che si assegna quest’anno a Istambul il 10 giugno altri 4,5. La somma dall’inizio alla fine è il miglior bancomat del mondo: 85,14. Esclusi i proventi tv. Poteva il goloso De Laurentiis perdonare Gattuso per un flop lungo due anni e amare Sarri che scommetteva tutto e solo sul campionato? Come ogni moneta quella della Champions ha la seconda faccia, ed il Napoli guarda quella giusta".