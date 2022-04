Repubblica - Caso Plusvalenze, Procura Figc usa Transfermarkt: +60mln per la Juve

'La Repubblica' fa il punto sull'inchiesta plusvalenze alla luce degli undici deferimenti notificati nella giornata di ieri dalla Procura Federale

Il quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola fa il punto sull'inchiesta plusvalenze alla luce degli undici deferimenti notificati nella giornata di ieri dalla Procura Federale. Il deferimento ha colpito 11 club e 61 dirigenti.

Valori gonfiati per 111 milioni di euro

Nel deferimento, la Procura Federale parla apertamente di plusvalenze fittizie da oltre 60 milioni di euro definite dalla Juventus. E più di 19 dal Napoli. In totale, si parla di plusvalenze gonfiate in tutta la Serie A per 111 milioni di euro

Come è stato possibile stabilire i valori gonfiati?

Il procuratore Giuseppe Chinè ha sviluppato una metodologia per eseguire la verifica di valore. Ha utilizzato il sito transfermarkt per certificare che calciatori con valutazione simile sul sito specializzato si sono poi ritrovati a essere effettivamente valutati cifre molto diverse. O esattamente il contrario.

Un esempio: Rovella è stato valutato dalla Juventus la stessa cifra di McKennie, nonostante una carriera decisamente meno importante. Un altro: i baby calciatori inseriti dal Napoli nell'affare Osimhen sono stati valutati più di Tonelli nonostante uno storico sportivo ed economico decisamente inferiore.