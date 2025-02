Repubblica - Conte e la "pole position": solo a fine stagione capiremo cosa c'è dietro

"Piacerebbe anche a me sedermi su una squadra in pole position, che parta prima con basi forti”, è il virgolettato di Antonio Conte in conferenza stampa commentato quest'oggi su Repubblica da Antonio Corbo. Di seguito uno stralcio: "Gli piace sentir dire che è l’allenatore ideale per far ripartire un club, ma gli piace ancora di più vantarsi di aver fatto anche quest’anno tanto. Conte si sente realizzato, stimato da società e ambiente per quanto ha reso, in due parole un genio compreso?

A poche ore da Como Napoli e otto giorni da Napoli-Inter l’interrogativo si lascia cadere. Ogni sintesi sarebbe gratuita, infondata, arbitraria. Il 25 maggio sarà più facile leggere che cosa c’è, e se c’è, dietro i sospiri di Conte e i silenzi del presidente. I due si legano nel più elegante rispetto dei patti. Conte sa di aver dato l’impossibile e di non aver ricevuto il ricambio giusto di Kvaratskhelia, il club sa di aver investito 149 milioni per esaudire le richieste del tecnico e tollerato l’uscita dalla Coppa Italia. Uno gli chiese la zona Champions, l’altro c’è già dentro. Andare oltre questi confini è zona rossa, nessun cronista e nessun tifoso hanno oggi elementi di sicuro giudizio".