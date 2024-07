Repubblica - Conte promulga la nuova legge dello spogliatoio: i dettagli

Il condottiero è sul ponte di comando. Concetti chiari e semplici da rispettare. Gli interessi del Napoli sono prioritari rispetto a quelli individuali

Con Antonio Conte guai a chi si comporta male. Le regole saranno ferree, come scrive l'edizione odierna de La Repubblica: "La legge (dello spogliatoio) è uguale per tutti. Rispetto, regole da seguire e di conseguenza i comportamenti giusti per creare un blocco compatto in vista della prossima stagione. La legge dello spogliatoio è quella promulgata da Antonio Conte. La illustrerà martedì ai suoi giocatori, presenti al Napoli Training Center di Castel Volturno in vista del raduno ufficiale della prossima stagione.

Il condottiero leccese è sul ponte di comando. Concetti chiari e semplici da rispettare. Gli interessi del Napoli sono prioritari rispetto a quelli individuali: così si supera una stagione complicata culminata con un decimo posto ( gli azzurri sono fuori dall’Europa dopo ben 14 anni) e tante scorie all’interno di un gruppo che vanno cancellate e messe da parte. Si riparte diversamente".