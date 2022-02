Repubblica - Gelo ADL-Insigne: non si parlano da tempo e non si riavvicineranno

Rapporti interrotti tra Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis con i due che, secondo quanto scrive il quotidiano Repubblica, non si parlano da diverso tempo: “Insigne ha già avuto uno sfogo contro la Salernitana, esultando in maniera rabbiosa dopo il gol del 4-1. Adesso però è importante che Insigne le ritrovi in fretta la serenità di cui ha bisogno per rendere al massimo, senza farsi condizionare dal suo rapporto compromesso con De Laurentiis.

I due non si parlano più da un po’ e non si riavvicineranno nei prossimi mesi, visto che ormai il divorzio si è consumato anche in maniera ufficiale. Nel Napoli però l'attaccante continua ad avere un ruolo cruciale, di cui dovrà essere all'altezza fino alla fine al di là delle sue vicissitudini personali"