Repubblica - Koulibaly, un rendimento così così e i Mondiali: il Napoli lo riterrà lusso sostenibile?

Kalidou Koulibaly ieri è stato uno dei peggiori in campo nella debacle azzurra contro la Fiorentina e La Repubblica si pone una domanda

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly ieri è stato uno dei peggiori in campo nella debacle azzurra contro la Fiorentina e La Repubblica si pone una domanda: "Koulibaly quest’anno si è visto poco. Chissà se il Napoli lo riterrà sempre un lusso sostenibile. Dopo la Coppa d’Africa, ecco in autunno i Mondiali. Rrahmani e Juan Jesus sono stati una formidabile coppia in giorni difficili".