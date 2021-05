Repubblica - Lo spogliatoio è con Gattuso: calciatori perplessi sul cambio allenatore

Fosse per lo spogliatoio azzurro, il prossimo allenatore del Napoli sarebbe ancora Rino Gattuso. Tra i calciatori e l'allenatore c'è gran feeling, la compattezza del dietro le quinte s'è vista anche nella risalita fino alla zona Champions League. Proprio per questo, secondo La Repubblica, gli azzurri sono perplessi davanti all'ipotesi di un avvicendamento in panchina, a maggior ragione se si dovesse centrare l'obiettivo quarto posto.