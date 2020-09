Repubblica - Maksimovic, permanenza legata a Koulibaly. Hysaj può restare a scadenza

Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj, due elementi che nella seconda metà di stagione hanno fatto più che bene sotto la gestione Gattuso, e che ora attendono di capire quale futuro li aspetta. Per il difensore serbo - come riporta oggi La Repubblica - la conferma potrebbe essere legata a Koulibaly, se il senegalese sarà ceduto allora aumenteranno le possibilità di vedere Maksimovic ancora in azzurro, anche se il rinnovo è in stand-by. Rinnovo fermo anche Hysaj ma nel caso dell'albanese - si legge - la permanenza in azzurro potrebbe protarsi anche senza prolungamento, quindi fino alla scadenza naturale del contratto.